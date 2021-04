Milan, Pioli non si tocca. Il tecnico rimane anche senza Champions | News

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Stefano Pioli. Il Milan ha intenzione di confermarlo

Tuttosport, in edicola questa mattina si sofferma sul futuro di Stefano Pioli . L'allenatore, secondo i media, sarebbe in discussione dopo il crollo del girone di ritorno. Con le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, il Milan è momentaneamente al quinto posto in classifica. Perdere la Champions League, dopo il grande girone d'andata, sarebbe una delusione enorme, ma l'obiettivo è ancora alla portata.

In realtà, secondo quanto scrive il quotidiano torinese, Pioli non è in discussione. La dirigenza si fida infatti del suo allenatore, che ha svolto un grandissimo lavoro da quando è arrivato. Il tecnico, dunque, rimarrà sulla panchina rossonera anche se nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Quest'ultima, infatti, non è stata chiesta in maniera obbligatoria dalla società, così come ovviamente lo scudetto.