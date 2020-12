Milan, Pioli: “Noi cresciuti grazie agli stadi vuoti? Non è vero. Vi spiego”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Pioli

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha parlato della crescita della sua squadra nel postlockdown.

“No. Siamo cresciuti da gennaio in poi, col lavoro e l’arrivo di Ibra, Kjaer, Saelemaekers. Non vediamo l’ora di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi. Non sono ruffiano: mai visto un pubblico caloroso e comprensivo come il nostro. Con loro saremmo più forti e gli avversari dovrebbero temerci molto di più”. Calciomercato Milan: Maldini pensa a un colpo dall’Atalanta. VAI ALLA NOTIZIA>>>