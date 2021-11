Milan, Pioli e le mosse per la Coppa d’Africa. Mercato, ritorno di fiamma

Il Milan e il mercato che non dorme mai. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma importante sulla trequarti, mentre si pensa anche alle uscite: pronte due cessioni. Ante Rebic e Olivier Giroud saranno pronti e riposati dopo la sosta, mentre Stefano Pioli studia le mosse per sopperire alle assenze di Ismael Bennacer e Franck Kessie, impegnati in Coppa d'Africa a gennaio. Infine Sandro Tonali gioca bene anche in Nazionale. Nelle prossime schede le Top News di stamattina sul Milan!