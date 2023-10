Milan, Pioli miglior allenatore della storia rossonera: un dato lo certifica

Milan, il dato statistico che premia Stefano Pioli

Eppure si può affermare che Stefano Pioli è il miglior allenatore della storia del Milan. Non a livello assoluto, ma c'è un dato che certifica questa asserzione. Come riferito da 'calciomercato.com', infatti, il tecnico emiliano ha la miglior media punti di sempre per un allenatore rossonero (2,13 punti a partita), condiviso con il solo Lajos Czeizler, che ottenne lo stesso risultato dal 1949 al 1952. Da ricordare come la statistica comprende i match da guida del Diavolo dal 9 ottobre 2019, giorno in cui si è insidiato sulla panchina del Milan.