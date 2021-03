Milan, Pioli: “Mi spiace per la reazione. Non ce l’avevo con Solskjaer”

Al termine di Milan-Manchester United di ieri sera, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, l’allenatore rossonero Stefano Pioli si è reso protagonista di un piccolo battibecco con l’assistente di Solskjaer. Molti...

Al termine di Milan-Manchester United di ieri sera, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, l'allenatore rossonero Stefano Pioli si è reso protagonista di un piccolo battibecco con l'assistente di Solskjaer. Molti hanno pensato ce l'avesse con l'allenatore del club inglese, ma è lo stesso Pioli a spiegare, ai microfoni dell'ANSA: "Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente". Sembra infatti che l'assistente di Solskjaer ha trattenuto il pallone più volte, in particolare sul fallo laterale facendo perdere tempo prezioso. Una reazione eccessiva.