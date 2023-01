Milan, Pioli cerca aiuto: contro la Lazio torna Krunic?

Secondo quanto riportato da Numero Diez, il Milan potrebbe ritrovare Rade Krunic per la prossima sfida in campionato contro la Lazio

Il Milan scenderà di nuovo in campo il prossimo martedì, in una sfida molto importante di campionato. I rossoneri dovranno vincere per dare una scossa a un 2023 che per ora, è stato a dir poco deludente e sotto qualsiasi tipo di aspettative. La Lazio è una squadra con qualità e difficile da affrontare. Non sarà una sfida facile. Stefano Pioli potrebbe ritrovare uno dei suoi jolly tattici.