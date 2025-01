Milan, Pioli: abbracci e sorrisi con Ibrahimovic e Moncada. E Conceicao…

Milan, si rivede...Pioli! Abbracci con Ibrahimovic e sorrisi. E con Conceicao...

Sorrisi e tanti abbracci per l'ex allenatore del Milan. Tra le altre foto anche colloqui con i suoi ex giocatori nel Milan, come ad esempio Theo Hernandez, Pulisic, Loftus-Cheek, Camarda e non solo. Poi anche sorrisi con Morata e un abbraccio con Sergio Conceicao (foto in copertina). Un bell'incontro per il Milan. Ricordiamo che Stefano Pioli è l'ultimo allenatore ad aver vinto un trofeo con i rossoneri. Chissà che non possa portare fortuna anche al portoghese.