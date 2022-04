Milan, Pioli ha un solo dubbio di formazione. Ibra, ecco il sostituto

Diverse le notizie in questa mattina del 4 aprile 2022 sul Milan. In primo piano ovviamente la partita contro il Bologna, in programma questa sera a San Siro. Pioli sembra aver scelto la formazione titolare che giocherà contro gli uomini di Mihajlovic. Attenzione anche al calciomercato, con Maldini e Massara che pensano al sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.