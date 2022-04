Milan, Pioli e la tesi di Coverciano: tre gli aspetti fondamentali

Tuttosport ha preso la tesi che Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha portato a Coverciano per il master di allenatore professionista

Tuttosport, in edicola questa mattina, ha pubblicato un articolo molto interessante su Stefano Pioli . Il quotidiano, infatti, ha ripescato la tesi che l'allenatore ha portato a Coverciano nel 2003 per il master di allenatore professionista.

Tanti gli aspetti interessanti che riguardano in particolare "le catene di gioco laterali in un 4-4-2". Modulo diverso, ma nel Milan i terzini sono molto importati nel gioco di Pioli. Al di là comunque della tattica un aspetto molto importante è il gruppo, così come l'organizzazione: "Nel calcio, indipendentemente che si giochi a uomo o a zona, il fondamento tattico principale dev'essere l'organizzazione. Tra i giocatori è necessario un linguaggio comune, per collaborare, cooperare e ragionare in modo univoco".