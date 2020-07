Milan, Pioli confermato: ma Boban non tornerà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il cambio di idea delle ultime settimane delle proprietà Elliott ha portato la famiglia Singer a voler continuare a puntare su Stefano Pioli per le prossime stagioni. Una decisione che ha compromesso i rapporti con Ralf Rangnick, al quale è stato proposto solo il ruolo di direttore tecnico.

Il tedesco, tuttavia, ha a quel punto deciso di declinare l’offerta. Uno scenario che non prevede assolutamente il ritorno in società di Zvonimir Boban, licenziato per giusta causa a marzo proprio dopo le prime voci uscite su un accordo tra la proprietà e Rangnick in vista della prossima stagione.

