Milan, Pioli: “Calhanoglu? Può esserci già sabato contro la Fiorentina”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Hakan Calhanoglu, indisponibile contro il Torino a causa di un problema muscolare all’ileopsoas destro. L’infortunio sembra essere meno grave del previsto: “Calhanoglu ha avuto un problema con la Juventus. Non dovrebbe essere una cosa lunga, ci sono delle possibilità per sabato”. Intanto Daniele Adani esprime un giudizio netto su Stefano Pioli, continua a leggere >>>

