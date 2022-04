Milan, Pioli all’ultimo sprint: il tecnico deve portare il Diavolo alla vittoria

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è all'ultimo sprint per vincere lo scudetto. Mancano solo 7 giornate al termine del campionato

Salvatore Cantone

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Stefano Pioli. Mancano ormai solo sette partite, con il tecnico che deve piazzare l'ultimo sprint scudetto. Il Milan in questo momento è in testa alla classifica, ma il pareggio contro il Bologna è stato comunque pesante da digerire.

A prescindere dalla vittoria dello scudetto, il lavoro di Pioli resta di altissimo livello, così come ha spiegato anche ieri il presidente Paolo Scaroni, che ha detto che resterà sulla panchina rossoneraper tanti anni. Il Corsport, inoltre, sottolinea un dato che fa ben sperare: dal dopoguerra, chi è stato tante volte in testa, come Pioli al Milan (23 volte nelle ultime due stagioni) ha poi sempre vinto lo scudetto.

C'è però anche da dire che ogni volta che il Milan ha tentato la grande fuga, ha fallito. E' successo con Udinese, Salernitana e Bologna, tre partite in cui si poteva portare tranquillamente a casa i tre punti. Napoli e Inter sono alle costole e l'attacco non gira a dovere (4 gol fatti nelle ultime 6 partite). Insomma, tocca a Pioli risolvere i problemi e portare il Diavolo alla vittoria: solo così potrà definirsi un vero vincente. Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>

