Milan, Pezzella sul rinnovo: “Amo Firenze e la Fiorentina”

MILAN NEWS – Nel corso dell’ultima sessione di mercato, il Milan ha seguito moltissimi difensori, tra cui anche German Pezzella, capitano della Fiorentina. I dirigenti rossoneri hanno anche recapitato un’offerta al club viola, rispedita al mittente. L’argentino classe 1991 ha il contratto in scadenza nel 2022 e per questo era particolarmente appetibile. Tuttavia, ai microfoni del CorSport, Pezzella ha dichiarato amore alla Fiorentina e a Firenze, lasciando intendere che è pronto a rinnovare. Il Milan, che aveva offerto 15 milioni, dovrà alzare di molto l’offerta o, probabilmente, cambiare obiettivo. Ecco le sue parole: “Tengo tantissimo a questa maglia, amo questo club e adoro Firenze. Penso di averlo dimostrato. Io sono il capitano, la colpa di questo inizio di stagione è anche nostra. Abbiamo il dovere di rimettere in sesto il campionato. Non penso a niente se non a questo e il rinnovo è un discorso che va tenuto fuori, dobbiamo pensare solo al pallone”.

SCOPRI LA PROBABILE FORMAZIONE >>>