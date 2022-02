Milan, Perinetti: “Non ha trovato un difensore all’altezza”

Perinetti, noto dirigente sportivo, ha parlato del mercato del Milan, che si è appena concluso. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Si è conclusa ieri la sessione di gennaio del mercato e il Milan non ha fatto moltissimo. Qualche uscita di alcuni esuberi e un dentro e fuori in attacco. Sembrava potesse arrivare un difensore centrale, viste le parole di allenatore e dirigenti, ma non è successo. Un po' a sorpresa. Di questo ha parlato Giorgio Perinetti, noto dirigente, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato del perché alla fine i rossoneri non siano intervenuti. Ecco tutte le sue parole: "Non ha trovato un difensore all'altezza. Ha preferito rimanere così. Il Milan ha tentato alcune soluzioni, prendere per prendere però non ha senso".