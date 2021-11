Milan, Perinetti: “I rossoneri hanno un gioco brillante”

Perinetti, dirigente del Siena, ha parlato del Milan e della situazione in campionato. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

È un Milan che continua a fare bene e di questo ha parlato Giorgio Perinetti ai microfoni di Radio Marte, sottolineando anche come i rossoneri siano tra i favoriti in campionato: "Credo che con la Juventus molto attardata i bianconeri si dedicheranno molto alla coppa. Il Napoli ha avuto la costanza di puntare su un gruppo forte e non vendere i giocatori, Spalletti ha dato concretezza e il Napoli è candidato alla vittoria finale. Le altre due sono realtà importanti: l’Inter ha perso 2 giocatori forti ma li ha rimpiazzati con Correa e Dzeko, gente di grande talento. Il Milan continua a proporre un gioco redditizio, supera gli ostacoli e quindi trova continuità. Generalmente le squadre di Pioli hanno una flessione, vedremo. Credo se la giocheranno tutte e 3, il Napoli lo vedo molto quadrato e più abituato a reggere la pressione a livello emozionale. Bisogna vedere se il Milan continua a reggere questo ritmo. Di certo la squadra ha consapevolezza e un gioco brillante, oltre che interpreti brillanti che fanno da esperienza come Ibra e Giroud. L’Inter è più attardata ma siamo ancora a una fase iniziale. Se dico che queste 3 squadre se la giocheranno fino alla fine penso di dire la verità. Difficile dire quanto possa accadere, il campionato è logorante, c’è da giocare anche contro Roma, Lazio, Juventus, Atalanta e Fiorentina, serve capire quanti punti si lasciano su questi campi". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>