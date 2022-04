Milan, per lo scudetto servono più gol: i numeri dell’attacco

Il Milan di Stefano Pioli vuole provare a tutti i costi a vincere lo scudetto. Per farlo, però, servono assolutamente i gol degli attaccanti

Il Milan , come viene riportato dal Corriere dello Sport, vuole provare a vincere a tutti i costi lo scudetto. Per farlo, però, servono i gol degli attaccanti. La squadra rossonera nelle ultime sei partite ha realizzato solo quattro marcature. Ma c'è più: l'ultima rete realizzata in area di rigore è stata quella di Giroud contro il Napoli. E' evidente come ci sia un problema da risolvere.

E' anche strano il fatto che non ci sia nessuno al Milan che sia arrivato in doppia cifra in questa stagione. Ibrahimovic, Giroud e Rafael Leao sono infatti a quota 8. Inoltre, come detto, ci si aspetta di più dai trequartisti, in primis da Brahim Diaz e Junior Messias. Solo così si potrà vincere il tricolore tanto sognato. Intanto si punta su un talento argentino.