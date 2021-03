Milan, Pellissier: “Ibrahimovic vuole dimostrare che non conta l’età”

Pellissier ha parlato di Ibrahimovic, attaccante del Milan, che continua a stupire a quasi quarant'anni di età.

Anche a quasi quarant'anni, Zlatan Ibrahimovic continua a stupire e a trascinare il Milan. Lo svedese classe 1981 ha la media di un gol a partita e ha ritrovato la Svezia, con cui ha nuovamente esordito, fornendo subito un assist decisivo. Ormai non è più una sorpresa e, ai microfoni di Sky, ha parlato di lui un grande ex attaccante: Sergio Pellissier. L'ex bomber si è soffermato su come Ibra abbia una grande forza di volontà, che gli permette di essere decisivo: "La testa dice che puoi fare tutto quello che vuoi, il fisico invece è incombente. Zlatan ha personalità e la voglia di dimostrare che l'età non conta".