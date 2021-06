Milan, Pellegrini: “Ibrahimovic ingombrante, Giroud duttile”

L'ex calciatore Pellegrini ha parlato del Milan e della situazione attacco, tra Ibrahimovic e Giroud. Ecco le sue parole.

Ha giocato in molti club, Luca Pellegrini, ma mai nel Milan. Ai microfoni di Sky, però, ha fatto il punto della situazione sulla situazione rossonera, soprattutto in attacco. In particolare, si è espresso su quanto Olivier Giroud, francese classe 1986 del Chelsea, possa essere utile come vice di Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981. Ecco le sue dichiarazioni: "Ibrahimovic è un elemento ingombrante in squadra, mentre Giroud è più duttile perché sa stare anche in panchina e non crea problemi all'allenatore. La convivenza ci sarebbe solo in caso di necessità: o gioca uno o gioca l'altro". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su James, Coutinho e non solo