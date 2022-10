Milan, Pellegrini: “Ho ricevuto offerte in passato da squadre italiane”

In passato il nome di Manuel Pellegrini, oggi allenatore del Betis, era stato accostato al Milan per la panchina. L'allenatore sembrava uno dei possibili nomi scelti dai cinesi prima che acquistassero il Milan nel 2017. Poi l'operazione non si è mai concretizzata, ma ora è lo stesso Pellegrini a parlarne. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky prima della partita di oggi: "Prima affrontiamo un'ottima squadra, con grandi giocatori. La differenza la può fare il rendimento dei calciatori, speriamo di fare una partita come quella di Roma, vogliamo la qualificazione già in questa giornata".