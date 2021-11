Milan, Pellegri da oggi aggregato all’Italia Under 21

Pellegri, attaccante del Milan, è stato convocato dalla Nazionale Under 21 italiana. Da oggi il bomber è aggregato al gruppo.

La Nazionale Under 21 ha lasciato questa mattina Dublino per fare rientro a Tirrenia, dove nel pomeriggio sosterrà una seduta di allenamento in vista della gara amichevole con la Romania in programma martedì allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone (diretta tv Rai2, ore 17.30).