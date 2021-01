Milan, Pellegatti: “Voglio mantenere il primo posto, proprietà intelligente”

Milan, l’opinione di Pellegatti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha elogiato la dirigenza per come si è mossa sul mercato e non solo. Queste le dichiarazioni rilasciate attraverso il proprio canale YouTube: "I dirigenti del Milan hanno voluto affrettare i tempi e hanno preso subito Mario Mandzukic, che domani farà già il primo allenamento a Milanello. Domani poi, dovrebbe essere chiuso anche l'acquisto di Fikayo Tomori. Sul fronte uscite, Andrea Conti andrà al Parma con la formula del prestito. L'Inter ieri ha battuto e dominato facilmente la Juventus. Questo risultato ha permesso ai rossoneri di raggiungere il Milan a quota 40 punti con le altre che sono piuttosto indietro. Sono concentrato sulla partita di stasera perché voglio mantenere la testa della classifica. La dirigenza non vuole lasciare sola la squadra e sta rafforzando la rosa. Questo è un segnale importante. La proprietà è stata intelligente a concludere questi acquisti in prestito, perché ci servono per il presente".