Milan, Pellegatti: “Le notizie su Ibrahimovic sono preoccupanti” | News

Il giornalista Carlo Pellegatti, sul proprio canale Youtube, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan

Carlo Pellegatti, giornalista e grande tifoso rossonero, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e ultime notizie di mercato. Ecco cosa ha detto: "Le notizie su Zlatan Ibrahimovic sono abbastanza preoccupanti dato che c’è l’ipotesi dell’operazione al ginocchio per il problema alla cartilagine. Questo sarebbe un gravissimo problema per il Milan, non solo in campo, ma anche per quel che riguarda le strategie di mercato, che sarebbero da cambiare totalmente. Un conto è avere Olivier Giroud co-titolare insieme a Ibra, e un conto è avere il solo Giroud, che per me alla fine arriverà. Affidarsi solo al francese sarebbe difficile e imprevedibile. Bisognerebbe in quel caso andare a prendere un altro attaccante. Il fulcro del mercato attualmente è il centravanti. Questa è una situazione complicata, considerando anche la questione Hakan Calhanoglu. Il turco spera di giocare un grande europeo per avere visibilità e trovare una squadra che gli offre i soldi che vuole. La società non gradisce il fatto di essere stata messa in stand-by da Calhanoglu. Stefano Pioli invece è disposto ad attenderlo". Intanto ecco tutte le novità della giornata sul calciomercato del Milan.