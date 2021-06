Milan, Pellegatti: “Kessie potrebbe essere convocato per le Olimpiadi”

Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Instagram, ha parlato della possibilità che Kessie disputi le Olimpiadi

Il giornalista Carlo Pellegatti fornisce un'indiscrezione importante riguardante Franck Kessie. Il centrocampista del Milan, infatti, potrebbe disputare le Olimpiadi di Tokyo con la Costa D'Avorio. Ecco cosa ha detto: "Notizia clamorosa della mattina: Franck Kessie potrebbe essere convocato come fuoriquota dalla Costa D'Avorio per le Olimpiadi di Tokyo, che si svolgeranno dal 22 luglio all'8 agosto. Dovrà saltare il raduno dell'8 luglio a Milanello? Le trattative del suo rinnovo slitteranno?". Intanto Salvini ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Attacchi a Calhanoglu e Donnarumma