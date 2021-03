Milan, Pellegatti impazzisce. Il giornalista “chiama” il gol di Kjaer (VIDEO)

Milan, Pellegatti impazzisce al gol di Kjaer

Grande partita quella del Milan contro il Manchester United. I rossoneri hanno pareggiato 1-1 all’Old Trafford contro i Red Devils, ma probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più. In ogni caso, il risultato resta positivo in vista della gara di ritorno.

Tra i più felici Carlo Pellegatti, giornalista e grande tifoso del Milan, che grazie Youtube ha immortalato il momento in cui Simon Kjaer segna il gol del pareggio. Solo qualche secondo prima, Pellegatti aveva incitato proprio il difensore centrale danese. Ecco il video. Il Milan intanto pensa al calciomercato: è sfida alla Juventus per un grande talento.