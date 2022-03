Milan, Pazzini: “Maignan ha personalità, è un grande portiere”

Pazzini, ex attaccante del Milan, ha parlato di Maignan tessendone le lodi. Forte per carattere e qualità. Ecco il suo pensiero.

Tre stagioni nel Milan, con 86 presenze e 24 gol, per Giampaolo Pazzini, che ieri ha elogiato Mike Maignan, portiere rossonero. Il francese, classe 1995, è arrivato in estate con grandissima pressione, ma ha subito conquistato tutti. Sta sorprendendo, perché anche i più ottimisti non pensavano fosse così forte e decisivo. Ieri sera lo è stato di nuovo e Pazzini, ai microfoni di DAZN, ha voluto sottolineare la sua forza per carattere, oltre che per doti: “Il Milan ha preso un grande portiere. Stasera oltre alla parata su Luperto al 93’esimo ha fatto un’uscita da grande giocatore, con personalità. È un giocatore vivace che piace al suo allenatore, sta facendo grandi cose”. Queste, intanto, sono le notizie più importanti di oggi >>>