Milan, Pasqualin: “Scudetto? La loro idea è quella di provarci” / News

Milan, Pasqualin sullo Scudetto e non solo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Claudio Pasqualin, esperto di diritto sportivo, ha parlato del Milan come possibile pretendente per lo Scudetto e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Zitto zitto… Jovic, Scamacca e chi più ne ha ne metta. Hanno come target dei giovani, ora sembrano orientati su un centrale giovane e un mediano. Credo che la loro idea sia quella di provarci, poi staremo a vedere come andranno i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, che potrebbero avvicinarli a questa prospettiva”. Calciomercato Milan, Raiola porta un top player in rossonero >>>