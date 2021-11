Milan, partenza diesel per Yacine Adli: i suoi numeri in stagione / News

Il Milan ha acquistato Yacine Adli e lo ha lasciato per un anno in prestito al Bordeaux. Ecco i numeri del francese in stagione

Renato Panno

L'ultimo giorno della scorsa sessione di calciomercato, il Milan ha deciso di piazzare il colpo Yacine Adli. Il calciatore è stato lasciato in prestito al Bordeaux per un anno per permettergli di terminare il suo processo di maturazione. Di Adli si dice un gran bene in Francia: un giocatore intelligente e super duttile che può fare al caso di Stefano Pioli. Il classe 2000 gioca infatti da centrocampista centrale, da trequartista, ma anche da mezzala. Eppure la sua stagione non era iniziata nel migliore dei modi, probabilmente per le tante voci di mercato nei suoi confronti.

Una volta risolto il suo futuro, Adli ha iniziato a giocare alla sua maniera. Se nelle prime 4 partite in Ligue 1 ha totalizzato soltanto 115 minuti, nelle successive 9 ha spesso preso in mano la squadra, offrendo un gol e tre assist. Che sia da trequartista o da centrocampista cambia poco: Adli c'è e lo sta dimostrando. E il Milan lo aspetta.