Milan, Parolo: “Tonali è l’uomo in più, ma c’è un problema…”

Marco Parolo, nell'intervista al Corriere della Sera, ha parlato di Sandro Tonali e in generale del centrocampo del Milan

L'ex centrocampista Marco Parolo ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Parolo, tra le tante cose, ha parlato del centrocampo del Milan, soffermandosi in particolar modo su Sandro Tonali. Ecco cosa ha detto: "Quello dei rossoneri è un centrocampo di sostanza con Bennacer e Tonali. Quest'ultimo è l'uomo in più, ma nel Milan il centrocampo non vince le partite, a quello devono pensarci gli esterni. Ha meno compiti di costruzione, non dà tanti gol. Kessie può aggiungere quel qualcosa in più, ma è in un momento particolare, non è più centrale nel progetto e non gioca con continuità rispetto a Bennacer e Tonali. In più San Siro non lo accoglie bene. Il centrocampista con cui si identificano i rossoneri in questa stagione è Tonali, forse gli manca qualche gol e questo può pesare nella lotta scudetto. Il Milan non ha un bomber da 20 reti e nella volata finale per lo scudetto è di sicuro uno svantaggio".