Milan, Parolo: “Ibrahimovic ha bisogno del campo e ieri si è visto”

Parolo, ex centrocampista, ha parlato di Ibrahimovic dopo la partita di ieri del Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Un autogol e un gol ieri per Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che è tornato titolare per la prima volta in stagione, e Marco Parolo sottolinea alcuni aspetti della prova dello svedese classe 1981 ai microfoni di DAZN: "Gli mancava il campo, fa un grandissimo gol. E soprattutto nella prima rete è l'Ibrahimovic fondamentale per questo Milan, quello che va a ripulire i palloni in uscita e verticalizzare per i compagni. Ha girato molto per il campo, ha fatto poco la prima punta e ha toccato tanti palloni in giro anche quando è entrato Giroud. Voleva la palla nei piedi per cercare di determinare, alla fine c'è riuscito a modo suo e porta a casa i tre punti".