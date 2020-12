MILAN NEWS – Alla vigilia della sfida dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, che sarà Milan-Parma, da Milanello ha parlato in conferenza stampa, come di consueto, Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni sulla sfida: “È una squadra di buona qualità, soprattutto nel reparto offensivo e con caratteristiche che possono metterci in difficoltà. Domani dovremo essere bravi più del solito quando avremo la palla a forzare solo quando giusto”.

