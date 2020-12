Milan-Parma, lo stato di forma dei rossoneri: i risultati nelle ultime cinque

Milan-Parma, il rendimento rossonero nelle ultime cinque

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Parma, in programma a San Siro alle ore 20:45, manderà in archivio la 11^ giornata di Serie A prima del turno infrasettimanale. I rossoneri vogliono continuare a stupire e a mantenere il primo posto in classifica con un discreto vantaggio sulle inseguitrici. Ma come arriva la squadra di Stefano Pioli a questo appuntamento? Con grandi numeri. Nelle ultime cinque partite il Milan ha portato a casa ben 4 vittorie (Udinese, Napoli, Fiorentina e Sampdoria) e un pareggio (Verona). Ecco l’elenco dei convocati di Stefano Pioli >>>