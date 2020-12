Milan-Parma, i precedenti tra i due club / Serie A News

Milan-Parma, i precedenti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al match tra Milan e Parma di questa sera, che chiuderà la 11^ giornata di campionato. Attenzione ai precedenti in Serie A tra le due squadre: rossoneri in vantaggio nel computo totale con 28 vittorie contro le 11 degli emiliani. Chiudono il bilancio 13 pareggi. C’è una curiosità: solo contro la Roma (33), il Parma ha subito più sconfitte in campionato che contro il Milan. Occhio alla statistica che ‘consegna’ lo scudetto al Milan >>>