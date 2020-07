Milan-Parma, ballottaggio Conti-Calabria sulla destra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista della gara di questa sera alle 19.30 contro il Parma a San Siro, Stefano Pioli deve sciogliere ancora alcuni dubbi legati alla formazione titolare. Uno di questi è quello tra Andrea Conti e Davide Calabria. Come successo a Ferrara contro la SPAL, il biondo di Lecco potrebbe lasciare il posto al più riposato classe 1996. Dunque, Calabria al momento pare avanti su Conti per una maglia da titolare.

INTANTO ECCO COSA PENSANO I TIFOSI SUL RISCATTO DI SUSO DA PARTE DEL SIVIGLIA>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓