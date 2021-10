Milan, parla l’agente di Kessie. Arbitri: così non va. Proposto un attaccante

Dopo la sconfitta immeritata contro l'Atletico Madrid il Milan fa la voce grossa in campionato battendo la temibile Atalanta anche dal punto di vista della prestazione. Un Milan vicino alla perfezione, ma ancora pesantemente influenzato dagli episodi arbitrali. Così come successo in Champions League, anche contro la Dea l'arbitro ha provato a mettersi in mezzo. Discutibili i due episodi che hanno portato ai gol dei padroni di casa. Fronte mercato: attenzione alle parole dell'agente Franck Kessie, George Atangana, e all'attaccante che è stato proposto ai rossoneri. Nelle prossime schede le Top News della mattina!