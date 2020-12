Milan, Paquetà: “In rossonero ho imparato tanto, qui energia diversa”

MILAN NEWS – Ieri Paquetà ha finalmente trovato il primo gol con la maglia del Lione, dopo 11 presenze in Ligue 1. In conferenza stampa è stato interrogato su questi primi mesi in Francia, chiamato anche al confronto con il Milan, dove non è andata molto bene. Ecco le parole del brasiliano classe 1997: “Ho imparato molto al Milan, ma qui l’energia è diversa. Sono stato accolto molto bene. L’allenatore mi ha chiesto di fare quello che sapevo fare. Per il momento sta funzionando tutto alla grande e sono felice. Devo aggiungere che è molto facile giocare con Houssem Aouar. Speriamo ancora di migliorare il nostro feeling, ma è già a buon punto”.

