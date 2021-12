Milan, Paolo Maldini ha ricevuto il Premio Scopigno | News

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha ricevuto questa mattina il Premio Scopigno "Manager of the year"

Questa mattina, a Milanello, Paolo Maldini ha ricevuto il Premio Manlio Scopigno "Manager of the year". La giuria - che vanta diversi volti noti come Federico Buffa, Dino Zoff, Alessandro Alciato, Andrea Di Caro, Paolo Condò e tanti altri - ha motivato la scelta di tale premio al dirigente rossonero. Queste le parole riportate da 'calciomercato.com'. "Dopo aver fatto, sul campo, la storia del Milan, della Nazionale e del calcio, si sta rivelando un grande dirigente. Da giocatore è stato uno dei migliori difensori della storia, esaltando inizialmente come terzino fluidificante, ruolo inventato proprio da Scopigno nel Vicenza con Savoini. Da direttore tecnico del club rossonero è stato capace di coniugare risultati sportivi eccellenti con una gestione economica oculata e lungimirante. È stato un punto di riferimento fondamentale per la rinascita del Milan, per scrivere una nuova puntata di una saga infinita".