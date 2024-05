Milan, avanza De Zerbi? Il bilancio di Pulisic e le bordate di Criscitiello

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 20 maggio 2024. Non potrebbe essere altrimenti, vista la vicina conclusione della stagione rossonera. Tiene banco, logicamente, la questione dell'allenatore per il prossimo anno. In più in ballo c'è il calciomercato e la ricerca dell'attaccante. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.