Milan, Padovan: “Più forte della sfortuna e degli infortuni”

Padovan, opinionista, ha parlato del Milan spendendo parole al miele per la squadra rossonera. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Un'altra prova di forza per il Milan, come ha sottolineato Giancarlo Padovan. I rossoneri ieri, nonostante le tante assenze, nonostante un inizio partita decisamente sfortunato e negativo, sono riusciti a ribaltare la situazione e vincere in rimonta per 3-2. Una vittoria entusiasmante e pesante. Padovan commenta così sul Milan ai microfoni Sky: "La partita di ieri si è messa male, la si poteva rimettere a posto solo giocando da squadra. Sono state premiate le scelte di Pioli: non quelle del primo tempo, ma quella della ripresa. Secondo me sia Samu Castillejo che Rafael Leao sono stati determinanti. Non so chi dei due di più. Entrambi hanno dato una grande spinta per il recupero. Il Milan è più forte della sfortuna, è più forte degli infortuni, è più forte delle mancanze. Viene da pensare che una volta recuperati tutti gli elementi, ieri non c'erano Brahim Diaz, Theo Hernandez e Maignan, potrebbe sprigionare una velocità di crociera tale da staccare anche il Napoli. Mi pare che la giornata di ieri abbia dato l'indicazione che il Milan è squadra. Fa piccoli passi come vuole Pioli, ma pensa in grande ed è la prima e per ora unica alternativa al Napoli". Le top news di oggi sul Milan: le condizioni di Rebic e le parole di un nuovo acquisto.