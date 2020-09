Milan, Padovan: “Ibrahimovic? E’ un attaccante che fa anche il regista”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giancarlo Padovan, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha elogiato le qualità di Zlatan Ibrahimovic. Questo il suo pensiero: “Ibra? E’ stato preso per questo ed è ben pagato per farlo. Il Milan ha fatto uno sforzo importante perchè sanno bene quanto sia importante, non solo a livello tecnico. E’ sempre al centro del gioco, è un attaccante che fa anche il regista. E’ il centro di ogni giocata dei rossoneri. Anche Pioli ha esaltato la sua intelligenza in campo”.

L’ASSENZA DEI TIFOSI UN VANTAGGIO? CALABRIA LA PENSA COSI’ >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>