Dalla Francia – Milan, filtra ottimismo sull’infortunio di Maignan

Dalla Francia filtrerebbe ottimismo sull'infortunio rimediato dal portiere del Milan Mike Maignan in allenamento con la Nazionale

Nella serata di oggi direttamente dal ritiro della Nazionale della Francia erano giunte delle notizie secondo cui il portiere del Milan Mike Maignan si sarebbe fermato in allenamento a causa di un piccolo fastidio accusato. Inizialmente le sensazioni sembravano essere buone rispetto al guaio fisico rimediato alcuni mesi fa e che gli ha fatto saltare gran parte della stagione.

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', continuerebbe a filtrare ottimismo in merito alla sue condizioni. Lo staff della Nazionale transalpina dovrebbe prendere una decisione soltanto nella giornata di domani, ma molto probabilmente Mike Maignan non verrà rischiato contro Gibilterra. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Brice Samba.