Milan, Orsi: “Occasione persa, partita sottovalutata”

Orsi, ex portiere, ha parlato del Milan e del pareggio nell'ultima sfida, che sa tanto di beffa visti gli altri risultati. Ecco le sue parole

L'ex portiere Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di TMW Radio della lotta Scudetto, tornando sull'ultima partita del Milan, pareggiata. Una sfida che sa di beffa, visto che in testa alla classifica non ha vinto nessuno. Ecco dunque tutte le sue parole sulla situazione, tra bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, e una classifica sempre complicata: "Per il Milan vedo il bicchiere mezzo pieno, hanno perso una grande occasione sull'Inter, certo, l'occasione è persa, ma nessun altra lassù ha vinto. Secondo me hanno un po' sottovalutato la partita, ma il campionato è aperto e ci dice 33-33-33, con Inter-Milan e Napoli".