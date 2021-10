Milan, Orlando: “Kessie destabilizzato dalla questione rinnovo”

Orlando, ex giocatore del Milan, ha parlato di Kessie e del perché in questo avvio di stagione stia rendendo meno rispetto a prima.

Ha giocato un anno nel Milan, nel 1994/95, collezionando solo due presenze, ma vincendo una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Europea, l'ex centrocampista Massimo Orlando, stesso ruolo di Franck Kessie. Ora è un opinionista, dopo una breve carriera da allenatore, e ai microfoni di TMW Radio si è soffermato proprio sull'ivoriano classe 1996, alle prese col rinnovo e con delle prestazioni in calo: "L'espulsione viene da un errore dell'arbitro, perché quello non è mai giallo. Si vede che non è tranquillo, e anche il pubblico mormora, perché conosce la situazione. È una situazione che lo sta destabilizzano ma alla lunga può destabilizzare anche lo spogliatoio. E quindi va risolta alla svelta". Intanto il Milan pensa al nuovo attaccante: due bomber nel mirino.