Milan, Orlando: “Giusto equilibrio tra giovani e vecchietti di sostanza”

MILAN NEWS – Ha giocatori nel 1993/94 con la maglia del Milan, totalizzando 15 presenze, senza però mai segnare. Stiamo parlando di Alessandro Orlando, che ai microfoni di TMW Radio ha parlato della situazione attuale in casa rossonera. Ecco le sue parole: “Credo sia presto ancora per parlare di Scudetto al Milan, vedo ancora Inter e Juventus come candidate principali. Poi bisogna vedere se sulle ali dell’entusiasmo riescono ad arrivare a fine stagione, ma non dimentichiamoci che hanno una squadra molto giovane, tranne qualcuno. Ci sono margini di miglioramento e questo la società lo sa benissimo. Hanno trovato l’equilibrio giusto tra giovani e pochi vecchietti di sostanza. A me piace tantissimo anche Romagnoli. È il capitano, è silenzioso, ma dà una grande sicurezza dietro a chiunque gli giochi vicino. Anche lo stesso Kjaer sembrava sparito, poi…”

