Milan, Origi non segnava un gol e forniva un assist nella stessa partita dal 2017

Finalmente Divock Origi. Tutti i tifosi del Milan stavano aspettano di vedere in gol l'attaccante belga e, alla prima partita da titolare, ha accontentato tutti. Prima rete in rossonero per l'ex Liverpool nel match di ieri contro il Monza, premio dell'ottima prestazione fornita a 'San Siro'. Inoltre lo stesso Origi ha anche fornito l'assist per il gol del momentaneo 2-0 di Brahim Diaz.