Milan, Origi si affida al coach di Tom Cruise per recuperare dall’infortunio

Il calendario fitto di impegni ha sicuramente messo in difficoltà Stefano Pioli , il quale ha dovuto fare a meno di due pedine importanti quali Origi e Rebic per il match di ieri contro il Napoli . Soffermandoci sull'attaccante belga, Divock è volato nei giorni scorsi in Belgio per recuperare da un problema al tendine che lo infastidisce da diverse settimane. Ormai è consuetudine affidarsi a degli specialisti anche privati e non soltanto a coloro che lavorano all'interno del club. E così ha voluto fare anche l'ex attaccante del Liverpool che si è affidato ad un coach personale.

Si chiama Nicky Holender e su Instagram si presenta come 'Fitness performance trainer for Divock Origi'. Inglese, Holender ha già allenato diverse celebrità come Ben Stiller e Tom Cruise e da qualche anno è il consulente personale dell'attaccante del Milan. Origi sta lavorando per tornare a disposizione di Stefano Pioli per fare in modo di far rifiutare Giroud, il quale ultimamente ha tirato un po' la carretta. Secondo 'La Repubblica', Holender in passato è stato un calciatore e ha giocato in Inghilterra, Svezia e Norvegia. Nel 2012 fondò la Epic, acronimo di Elite performance improvement concepts. Il concetto base è che tutti, attraverso uno stile di vita sano, un'alimentazione mirata e un allenamento specifico, possono migliorare le proprie prestazioni sportive.