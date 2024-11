Milan, Ordine: “Squadra squilibrata. Fonseca? Una cosa giusta l’ha fatta”

Ordine continua così: "Una cosa ha fatto giusta Fonseca, cioè mettere Leao nelle condizione di fare quello che ha fatto a Madrid e a Cagliari. Ha avuto la fortuna di avere un'alternativa in quella posizione, mentre Theo Hernandez non ha alternative e quindi non può metterlo in panchina per far giocare un altro. Questo è il punto. Poi va detto che i giocatori del Milan sono de lazzaroni perchè non si può passare da difendere come a Madrid a difendere in modo osceno come a Cagliari". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sondaggio per Zappa del Cagliari: la situazione >>>