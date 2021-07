Milan, ora tocca a Maignan: ha già colpito per la sua personalità | News

Mike Maignan, portiere del Milan, debutterà quest'oggi in amichevole contro il Nizza. Il francese ha già conquistato tutti

Salvatore Cantone

Milan, scocca l'ora di Mike Maignan. Come viene riportato da Tuttosport, ieri c'è stata la presentazione del portiere in conferenza stampa. Il francese ha colpito soprattutto per la sua personalità: fare i conti con il passato (Donnarumma) non sarà facile, tuttavia Mike si è dimostrato voglioso, determinato e soprattutto sicuro delle sue qualità.

Maignan, così come ha dichiarato in conferenza, cercherà di imparare il prima possibile l'italiano. Per un portiere la comunicazione è importante, ed è questo che cercherà di bruciare le tappe. Sul campo, invece, lo staff tecnico ha individuato già le aree in cui l'ex Lille può migliorare. Fondamentale in questo senso Nelson Dida, grande portiere della storia rossonera e ora preparatore dei portieri.

Quella contro il Nizza di stasera sarà una partita importante soprattutto per Maignan. Il francese ha bisogno non solo di giocare, ma anche di entrare nei meccanismi della squadra. In allenamento ha già colpito per la sua personalità, ma ora è il momento di dimostrare il suo valore in una partita vera. I tifosi non vedono l'ora.