Milan, l’ex Onyewu si candida come ds della nazionale americana

Francesco Aliperta

Come riportato da Fox Sports, noto sito sportivo statunitense, l'ex difensore del Milan Oguchi Onyewu, poco visto nei dintorni di San Siro ma ricordato per qualche diverbio nel 2010 con Zlatan Ibrahimovic, sarebbe tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo della nazionale americana. Secondo quanto scritto dal giornalista Doug McIntyre, infatti, Onyewu potrebbe andare ad occupare un ruolo ancora vacante dopo le dimissioni di Earnie Stewart.

Arrivato nell'estate del 2009, l'ex difensore non giocherà mai una partita ufficiale con la maglia del Milan, fino a quando non verrà ceduto, nel 2011, in prestito al Twente. Dopo l'esperienza olandese, Onyewu si muoverà spesso tra Spagna ed Inghilterra, tra QPR e Charlton, per poi concludere la sua carriera al Philadelphia Union nel 2017. Segui qui la diretta testuale della sfida tra gli Spurs ed i rossoneri >>>

