Milan, Olivier Giroud torna ad allenarsi con il resto del gruppo | News

Assente nelle ultime due partite contro Juventus e Venezia a causa di un fastidio alla schiena, Olivier Giroud è tornato in gruppo. L'attaccante francese, da come si può notare dalle foto pubblicate dal Milan sul proprio sito ufficiale (acmilan.com), ha svolto l'allenamento di questa mattina insieme ai suoi compagni di squadra. Probabile, dunque, la sua presenza per la partita di sabato pomeriggio alle 15 contro lo Spezia allo Stadio 'Picco'.