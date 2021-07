Milan, oggi ripresa degli allenamenti dopo la giornata di riposo: il report

Il Milan ha ripreso gli allenamenti dopo la giornata di riposo concessa da mister Pioli. Ecco il report sulla seduta odierna

Ritrovo a Milanello per pranzo per i rossoneri, che hanno ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli. Presenti, per seguire l'allenamento, anche Paolo Maldini e Frederic Massara .

Come di consueto prima parte del lavoro in palestra, dove la squadra ha svolto l'attivazione muscolare e una serie di esercizi sulla forza. Sul campo, il gruppo ha iniziato l'allenamento con alcuni esercizi focalizzati sulla rapidità; a seguire spazio al pallone, per una serie di esercitazioni tecniche seguite da un lavoro specifico sul possesso. Terminata la prima parte, la squadra ha proseguito la seduta con una serie di lavori atletici: allunghi in ripetuta sui 100 e 50 metri oltre ad un ulteriore lavoro aerobico svolto lungo il perimetro del campo.